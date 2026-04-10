Corredor (Redeia) pide el impulso de las interconexiones eléctricas en la Unión Europea

BARCELONA, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Redeia, Beatriz Corredor, ha pedido que se impulsen las interconexiones eléctricas entre los países de la Unión Europea.

Lo ha dicho este viernes durante su participación en el European Pulse Forum, junto al director de la Willy Brand School of Public Policy, Andreas Goldthau, y el eurodiputado Michal Szczerba.

Corredor ha lamentado que la Península Ibérica "es más una isla que la isla de Irlanda" en términos de conexiones con el resto del continente, y ha señalado que la interconexión es del 3%, cuando el objetivo comunitario es del 15%.

Ha subrayado que "Europa necesita" las energías renovables que se producen en España y Portugal por competitividad, eficiencia e independencia energética.

"Sí, queremos dar a Europa lo que necesita: energías renovables eficientes y a bajo precio", ha afirmado la presidenta de Redeia, que ha llamado a que los países europeos unan fuerzas para mezclar los diferentes mix energéticos.

APAGÓN

Preguntada sobre el apagón de abril de 2025, Corredor ha explicado que los diferentes informes que se han realizado coinciden en que "no tuvo nada que ver" con las energías renovables.

"Lo que pasó fue una tormenta perfecta con muchos orígenes o causas que se basan en las normas obligatorias no cumplidas que nuestro regulador ha implementado desde el año 2000", ha dicho.

Ha añadido que estas normas tienen que ver con el control de voltaje que es obligatorio y que algunas de las centrales que se desconectaron estaban dentro de los límites regulatorios permitidos en ese momento.

La presidenta de la empresa ha asegurado que fue a causa de un problema multifactorial, sin precedentes e inesperado, y que han aprendido sobre la importancia del control de voltaje.

GOLDTHAU Y SZCZERBA

Goldthau ha lamentado que la mayoría de la población europea "se siente insegura" ante la actual situación energética, que apoya la transición energética y que quiere que los gobiernos hagan más, aunque ha añadido que la pregunta es qué quieren hacer los gobiernos y qué pueden hacer.

Ha añadido que Europa "no" está respondiendo bien a la crisis por el cierre del estrecho de Ormuz y ha alertado de las consecuencias que puede tener un futuro aumento del precio del gas, que ha dicho que tarda más que en el caso del petróleo.

Szczerba ha explicado que la Unión Europea se debe focalizar en la simplificación regulatoria y que es necesario expandir la red, dar seguridad de suministro e impulsar la neutralidad en la tecnología.

Ha añadido que es necesario "eliminar discusiones y avanzar en la transición energética", que ha explicado que se acelerará de forma natural.