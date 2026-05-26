Correos facilita el transporte de equipaje y retorno de bicicletas durante el Camino de Santiago

Un ciclista en el Camino de Santiago - CORREOS

BARCELONA 26 May. (EUROPA PRESS) -

Correos ha reforzado sus servicios logísticos en el Camino de Santiago con nuevas iniciativas pensadas para facilitar la experiencia de los peregrinos y les ofrece transporte de equipaje y retorno de bicicletas una vez finalizada la ruta.

La compañía impulsa el Paq Motxilla, que permite recorrer el Camino sin tener que cargar el equipaje, ya que Correos recoge las mochilas a primera hora de la mañana en los alojamientos y las traslada al siguiente punto de pernocta, etapa tras etapa.

También incorpora la contratación online del Paq Bicicleta, que permite dejar organizado antes de iniciar el viaje el envío de la bicicleta desde Santiago de Compostela hasta cualquier oficina de Correos.

Entre las novedades de este año destacan las cajas de grandes dimensiones, un seguro ampliable y la contratación online, que mejoran la experiencia de los usuarios.

Correos completa su oferta con otros servicios como el Paq Pelegrí, para enviar maletas o paquetes antes, durante o después de la ruta, así como la consigna en Santiago de Compostela para visitar la ciudad sin carga.