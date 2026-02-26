Cortada la alta velocidad y la R16 de Rodalies entre L'Aldea y L'Ametlla (Tarragona) por atropello

Archivo - Prealerta Ferrocat de Protecció Civil - PROTECCIÓ CIVIL - Archivo

TARRAGONA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La circulación de los trenes de alta velocidad y de la línea R16 de Rodalies está interrumpida este jueves sobre las 18.00 horas entre las estaciones de la Aldea y L'Ametlla de Mar (Tarragona) por el atropello de una persona, informa Protecció Civil en un comunicado en 'X' recogido por Europa Press.

Concretamente, se trata de un tren Euromed y Renfe está gestionando un servicio alternativo por carretera entre Tortosa y L'Ametlla.

Protecció Civil ha activado la prealerta del Ferrocat.