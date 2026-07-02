Cortada la AP-7 en la Pobla de Montornès (Tarragona) en sentido sur por un accidente

Camión volcado que corta la AP-7 en la Pobla de Montornès (Tarragona) en sentido sur este jueves - SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT (SCT)

TARRAGONA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La AP-7 ha quedado cortada en la Pobla de Montornès (Tarragona) en sentido sur por un accidente entre un camión y un turismo implicados este jueves sobre las 7.20 horas.

El camión está volcado y se producen retenciones desde Creixell (Tarragona), ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT) en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

Se hacen desvíos obligatorios por la salida 220 de la AP-7 del Vendrell (Tarragona) y se proponen como vías alternativas la N-340, la A-7, la AP-2 y A-27.