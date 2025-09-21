Cortadas las carreteras BP-1121 en Marganell y B-122 en Terrassa (Barcelona) por desprendimientos

BARCELONA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las carreteras BP-1121 en Marganell y B-122 en Terrassa (Barcelona) se mantienen cortadas en ambos sentidos este domingo a las 18 horas por desprendimientos debido a las lluvias, informa el Servei Català de Trànsit (SCT).

La B-122 está cortada unos 7 kilómetros desde las 17.15 horas, mientras que la BP-1121 lo está 0,5 kilómetros desde las 15.10.

Además, el SCT ha pedido prudencia en la AP-7 en el tramo entre Castellbisbal y Castellví de Rosanes (Barcelona) por visibilidad muy reducida, en un mensaje de X recogido por Europa Press.