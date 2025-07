Crespo (RTVE Catalunya): retransmitir el Pride Barcelona es un "compromiso con la diversidad"

BARCELONA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La 2 de RTVE Catalunya y RTVE Play Catalunya retransmitirán el sábado la manifestación y el desfiles de carrozas del Pride Barcelona con el programa especial 'Orgull!', y el director de RTVE Catalunya, Esteve Crespo, ha explicado este martes que para la corporación retransmitirla "es un compromiso con la diversidad, con la igualdad, con l inclusión y con los derechos que han costado mucho conquistar".

"Mantenemos este compromiso y la reivindicación de respeto hacia el colectivo LGTBIQ+ porque en la diversidad está justamente parte de nuestra esencia y parte de nuestra labor a la hora de hacer nuestros informativos, nuestros programas y nuestros contenidos", según Crespo, informa RTVE en un comunicado.

El director del programa especial, Jero Rodríguez, ha destacado que quieren ir más allá de ediciones anteriores en la retransmisión: "Queremos llenar de referentes culturales toda la retransmisión porque sí que creemos que la cultura nos hace mejores".

Estará presentado por Tània Sarrias y Sharonne, acompañadas de Marta Roca, Bernat Herrándiz y Quim Esteban, que combinarán la retransmisión con invitados especiales.

El presidente del comité organizador del Pride! BCN, Ferran Poca, ha que den visibilidad al evento: "El Pride es un acontecimiento que, sin visibilidad, no llegaríamos a todos los sitios donde queremos llegar. Habría muchas personas que quizás no entenderían nuestras reivindicaciones si no fuese gracias a vosotros".