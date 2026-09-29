La crisis de la vivienda centrará el Debate de Política General esta semana en el Parlament

El presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, interviene durante una sesión plenaria, en el Parlament de Catalunya, a 23 de septiembre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). Illa comparece hoy a petición propia en el Parlament después d - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Parlament celebrará esta semana el Debate de Política General (DPG) en el pleno del Parlament, el tercero de Salvador Illa como presidente de la Generalitat, y en el que la crisis de la vivienda tendrá un especial protagonismo y centrará el debate.

El pleno comenzará este martes a las 16 horas con la intervención de Illa; tras lo que los grupos le responderán el miércoles (el presidente prevé contestarles individualmente), y el jueves a partir de las 14.30 horas será la votación de las propuestas de resolución de los grupos.

Este curso político comienza marcado por las protestas y la acampada en la Puerta del Sol de Madrid tras el desahucio la semana pasada de Maricarmen, una mujer de 87 años, con movilidad reducida y una discapacidad del 50%, a la que la policía echó de su piso después de que la empresa Urbagestión quisiera pasar de cobrarle 500 a 2.650 euros de alquiler.

Tras este episodio, ahora el Gobierno está preparando un decreto ley, que deberá ser convalidado posteriormente en el Congreso, para prohibir la especulación con la vivienda, conocido como 'decreto Maricarmen'.

Por todo ello, fuentes del Govern han explicado que la vivienda ocupará una posición central en el discurso de Illa, ya que considera que "ningún proyecto de prosperidad será creíble si una generación siente que no puede emanciparse ni formar una familia".

CRISIS EDUCATIVA

Pese a que el DPG es el pleno que da inicio al curso político, la semana pasada Illa ya compareció de manera extraordinaria ante el hemiciclo para explicar los errores en las pruebas Pisa de 2025 y abordar la crisis educativa, marcada por la huelga de profesores, y este será otro de los temas que previsiblemente se abordará en el DPG.

El debate también estará marcado por la expectativa de un eventual retorno del expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, después de que el Tribunal Constitucional (TC) decidiera amnistiar el delito de malversación al secretario general de Junts, Jordi Turull.

Esto abre la puerta al regreso de Puigdemont cuando, en las próximas semanas, el Alto Tribunal apruebe la sentencia y el Supremo le deba aplicar la Ley de Amnistía, tras lo que el expresidente deberá decidir si ocupa su escaño en el Parlament como líder de la oposición o renuncia a su acta de diputado.

REPROCHES DE LA OPOSICIÓN

Una de las ideas centrales del presidente en el DPG será que la peor decisión para Catalunya "es no decidir", ante los habituales reproches de la oposición de falta de gestión y de hacer anuncios con grandes cifras.

Illa llega al DPG después de lograr aprobar los Presupuestos en julio con la ayuda de sus socios de ERC y Comuns, y a las puertas de un nuevo ciclo electoral en el que los partidos marcarán perfil político de cara a las elecciones municipales y generales de 2027.

Para Illa, el tono del debate también será un mensaje político, por lo que el presidente "no confundirá firmeza con estridencia, ni liderazgo con confrontación permanente", han explicado las mismas fuentes.

El presidente defenderá sus posiciones con la convicción de que "los grandes retos del país exigen más diálogo que ruido, más propuestas que consignas y más instituciones que trincheras".

Por ello, el Govern quiere que el DPG no sea un ejercicio de retrospectiva ni de balance de gestión, sino "una declaración de ambición colectiva y una apuesta decidida por el futuro de Catalunya".

La votación de las propuestas de resolución de los grupos parlamentarios servirá para medir el apoyo con el que cuenta el Govern de cara a la segunda mitad de la legislatura y este nuevo ciclo electoral, en el que Illa se ha propuesto alcanzar un gran acuerdo educativo.