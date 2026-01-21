Cristina Monge gana el Premio Paidós 2026 por el ensayo 'Contra el descontento'

Cristina Monge tras recibir el Premio Paidós 2026. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La politóloga y socióloga Cristina Monge ha ganado el Premio Paidós de ensayo de humanidades y ciencias sociales 2026 por su libro 'Contra el descontento', según ha informado el jurado este miércoles en Barcelona.

El ensayo, que la Editorial Paidós publicará el 25 de febrero, aborda los malestares sociales que atraviesan las democracias y llama a convertirlos en un ánimo y una voluntad "de pensar el futuro de otra manera", en palabras de la autora.

El galardón, dotado con 35.000 euros, celebra este año su segunda edición, para la que ha recibido 249 manuscritos, y busca premiar los libros que analizan el presente "para tratar de abrir nuevos caminos, nuevas perspectivas".

El jurado ha estado formado por Adela Cortina, Adolfo García, Gonzalo Edmundo Calorio, Gabriel Rolón y Elisabet Navarro.

"PASAR PÁGINA DEL DESCONTENTO"

Monge ha apuntado que las democracias necesitan esperanza para poder mantenerse y evolucionar, pero ha alertado de una crisis de imaginación política: "Nos hemos cargado la idea de futuro", ha lamentado, ante lo que ha defendido rescatar la idea de confianza.

"Ser pesimista es extremadamente fácil, lo que es realmente difícil es empezar a pensar cómo salimos de eso, cómo damos respuesta a las diferentes disyuntivas", ha apuntado la escritora, que aboga por desprestigiar el pesimismo en favor de la capacidad de imaginar un futuro mejor.

En esa línea, ha señalado que "ha llegado el momento de pasar página" del desánimo, el descontento y la desafección, y ha cargado --como hace en el libro-- contra la idea thatcherista de que no hay alternativa posible ('There Is No Alernative').

Para hacerlo, ha insistido en poner en valor "las cosas que funcionan bien" y los profesionales que hacen bien su trabajo como, por ejemplo, los sanitarios que han acudido a los accidentes ferroviarios de los últimos días.

Si bien le parece "frívolo" hablar de soluciones concretas a grandes problemas como la crisis climática o la desigualdad de género, entre otros, la politóloga ha llamado a sumar conocimientos para explorar posibles salidas a problemas tan complejos.

DEFENSA DE LAS INSTITUCIONES

Monge se ha definido como "defensora de la política y los partidos políticos" y ha reivindicado su función como posibilitadores y gestores de la convivencia, así como ha señalado el rol de la cultura, de las empresas y el ámbito privado y de la sociedad civil en la política.

"Todo lo que nos horroriza del trumpismo, en el fondo, es un ejercicio de antipolítica", ha dicho, usando el ejemplo de Groenlandia y el Consejo Ártico que, si bien discutible, era un espacio para deliberar y hacer política, a diferencia de lo que está haciendo Trump.

En este sentido, ha apuntado que la victoria de Zohran Mamdani como alcalde de Nueva York es un fenómeno "muy fresco" porque, entre otros, ha sabido mezclar reivindicaciones de carácter material y posmaterial, deshaciendo la disyuntiva entre lo 'woke' y contra los ámbitos de desigualdad tradicional de la izquierda, en sus palabras.