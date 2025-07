El Cruïlla de Barcelona abre este miércoles una edición con Alanis Morissette y Love of Lesbian

El director, ante el 15 aniversario: "Estamos dónde habíamos soñado estar"

BARCELONA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El festival Cruïlla de Barcelona abre este miércoles la edición de su 15 aniversario en un año que contará en su programación con Alanis Morissette, Love of Lesbian --en doble ración--, Thirty Seconds to Mars, Gracie Abrams, Sex Pistols con Frank Carter, St.Vincent, Africa Express y Ben Harper & The Innocent Criminals.

Con una programación con diversidad de estilos en el Parc del Fòrum de Barcelona, una de las novedades de esta edición del festival es la inclusión de un escenario dedicado a la danza, que se suma a la programación de 'stand up comedy' que el Cruïlla lleva años celebrando.

La jornada de este miércoles estará encabezada por Gracie Abrams, en un día que estará acompañada por Maria Hein, Lia Kali, Samuraï y Girl in Red, entre otros artistas.

Sex Pistols junto a Frank Carter será el cabeza de cartel de la jornada del jueves, en la que también figuran St.Vincent, Fermin Muguruza, Dr.Calypso, Seu Jorge y Goran Bregovic.

El viernes contará con Thirty Seconds to Mars, con Jared Leto al frente, como principal reclamo en una jornada en la que tocarán Texas, Africa Express --con Damon Albarn--, Ben Harper & The Innocent Criminals, Leon Bridges, Crystal Fighters y el primero de los conciertos de Love of Lesbian.

Love of Lesbian ofrecerán el sábado un segundo concierto en el que contará con invitados para cada tema y que servirá como celebración del 15 aniversario del Cruïlla y el 25 aniversario de la propia banda.

Esa jornada contará con el regreso de Alanis Morissette a Barcelona y bandas como Kaiser Chiefs, Leon Benavente, Maika Makowski, Viva Suecia, Alcalá Norte y Quimi Portet.

15 AÑOS

El director del Cruïlla de Barcelona, Jordi Herreruela, ha asegurado como balance del 15 aniversario del festival: "Estamos donde habíamos soñado estar".

"Imaginábamos un gran acontecimiento focalizado en el público local y lo tenemos. Imaginábamos un gran acontecimiento cómodo y amable, con el público en el centro de la experiencia, y lo tenemos. Imaginábamos una programación variada y diversa, y la tenemos", ha asegurado Herreruela en una entrevista de Europa Press.

"Tenemos todo aquello que queríamos y lo tenemos de manera estable", ha añadido el director del Cruïlla, para quien el festival está muy consolidado, tanto a nivel de público como a nivel de programación.

Herreruela ha subrayado que el Cruïlla es "el festival del público local, sin discusión", con un 95% del total, y que ha conseguido ser un certamen que está a medio camino entre los festivales de gran tamaño y los festival boutique, con un máximo limitado a 25.000 asistentes diarios.

Ha celebrado que la diversidad de las propuestas que históricamente ha acogido el festival se haya convertido en una tendencia, y ha recordado que en un principio "tenían que justificar" ese propósito.