Cs lamenta que Vilallonga no se desmarque de la alcaldesa de Vic: "Creen que hay una raza catalana"

Publicado 13/02/2020 11:55:33 CET

BARCELONA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Cs en el Parlament Sonia Sierra ha lamentado este jueves que la consellera de Cultura, Mariàngela Vilallonga, no se desmarcara de las declaraciones de la alcaldesa de Vic (Barcelona), Anna Erra, que pidió dirigirse en catalán a quien "por su acento o rasgos" parece que no lo hable.

Así lo ha manifestado en una interpelación de Cs sobre cultura en el Parlament, después de que Erra preguntara el miércoles a Vilallonga por el programa 'No en canviïs la Llengua' (No me cambies la lengua), destacando que pretende "concienciar a los catalanes autóctonos que hayan nacido fuera de que hay que aprender el catalán y poner fin a la costumbre muy presente en determinadas zonas del país de hablar en castellano con cualquier persona que, por su aspecto físico o su nombre, no parezca catalana".

"Ustedes no se reprimen porque de verdad creen que existe una raza catalana, igual que Oriol Junqueras cree que el ADN catalán es diferente del de los españoles", ha sostenido Sierra, que ha preguntado a la consellera qué características físicas tienen los catalanes autóctonos.

"Y si hay características físicas de los catalanes autóctonos, ¿cuáles son las de los no autóctonos? ¿Las de las bestias taradas de Torra?", ha insistido la diputada de Cs.

También ha reprochado a Vilallonga que en el libro 'Els Arbres', que publicó en 1986, escribiera: 'La sardana es el verdadero ritual de nuestra raza'.

La consellera, tras asegurar que hace años que está preocupada por el futuro del catalán, ha pedido rigurosidad, y ha admitido que hablar de raza en el siglo XXI es "anacrónico" y que es arcaico.

Para Vilallonga, ser catalán no responde a un criterio en particular y sí a una pluralidad de factores, por lo que "hay muchas maneras de ser catalán y ninguna es restrictiva".

Para Sierra, las expresiones de Vilallonga y del presidente de la Generalitat "se ajustan perfectamente a la definición de fundamentalismo cultural de Verena Stolcke", y ha acusado también a la consellera de estar en contra del bilingüismo por haber firmado el manifiesto Koiné.