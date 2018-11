Cs y Laura Borràs se enzarzan en una discusión por el cargo de Puig en Bruselas

Publicado 31/10/2018 18:35:58 CET

BARCELONA, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario de Cs y la consellera de Cultura de la Generalitat, Laura Borràs, se han enzarzado este miércoles en una discusión parlamentaria con motivo del nombramiento del exconseller Lluís Puig como director del Programa para el desarrollo de proyectos culturales del ámbito internacional.

En una comparecencia en la Comisión de Cultura del Parlament, Borràs ha defendido el nombramiento de Puig a finales de julio al frente del programa internacional por los méritos de su currículum y su capacidad para llevar a cabo esta actividad desde Bruselas, "en el corazón de las políticas europeas".

Desde Cs, el diputado Héctor Amelló ha criticado que la Conselleria de Cultura designe a Puig con este cargo convirtiéndolo en lo que ha considerado uno de los "vividores del proceso" soberanista.

La consellera ha comparecido en sesión informativa para romper una lanza a favor del nuevo programa de internacionalización, que ha situado como una "gran oportunidad de mejora".

Ha destacado que Lluís Puig tiene "el perfil profesional y acredita los méritos y capacidades para dirigir el programa sin olvidar que, de acuerdo con la normativa vigente, es libre".

Una vez acabada su explicación y abordadas las interpelaciones de los diferentes grupos, la consellera ha respondido otras cuestiones, entre las que ha vuelto a aflorar el nombramiento de Puig en una intervención de la también diputada de Cs Susana Beltran, que ha tachado de "indigno y bochornoso" la designación de Puig.

En su turno de palabra, se ha producido un rifirrafe verbal entre Beltran y Borràs, que ha criticado la designación de un "huido de la justicia", algo que la consellera ha descartado por considerar que no existe una orden judicial para su detención.

"Es evidente que tenemos un problema que se llama Estado español", ha aseverado la consellera, que ha recordado que del director no depende ningún efectivo, ni ninguna unidad orgánica y que entre sus funciones figura la coordinación de las políticas culturales de acción exterior.

Como anunció el departamento de Borràs cuando se aprobó el nombramiento, el cargo de Puig es equiparable al de un secretario general, con un sueldo de 80.000 euros anuales.

La consellera ha considerado de "justicia poética" que la sede del Institut Català d'Indústries Culturals (Icec) de la Conselleria de Cultura de la Generalitat en Bruselas esté ubicada en la Rue de la Loi (Calle de la Ley, en castellano), que es desde donde trabaja Puig.

HACER DE LA NECESIDAD VIRTUD

Desde el PSC, el diputado Rafel Bruguera ha opinado que la consellera ha hecho de la necesidad virtud, mientras que la diputada de Catalunya en Comú Podem Elisenda Alamany ha sostenido que "tan verdad es que Puig tiene muchos méritos como que esté en Bruselas también es un mérito para tener el cargo".

La consellera ha explicado que la web de la Conselleria cuenta con un nuevo espacio que recoge todos los proyectos europeos de este 2018 vinculados al programa y entre los que figura la participación en el foro Creative Europe and A New European Agenda for Culture que promueve la European Committee of the Regions.