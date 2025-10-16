El CSC plantea como mejorar la atención integral de personas con VIH, sobre todo las vulnerables

BARCELONA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC) ha presentado el documento de consenso 'ActHIVa Cataluña' sobre como impulsar un modelo de atención integral, equitativo y sostenible que mejore la calidad de vida de personas con VIH, sobre todo si tienen vulnerabilidad social, económica o sanitaria.

Ha colaborado en este proyecto la Agència de Salut Pública de Catalunya - ASPCAT (su Subdirección General de Adicciones, VIH, ITS y Hepatitis Víricas), con el apoyo de Gilead, informa la empresa este jueves en un comunicado.

Es un documento elaborado en 2024 y 2025 con un grupo multidisciplinar de expertos del ámbito hospitalario, la atención primaria, la salud pública y el tercer sector de Catalunya, con la coordinación de Josep Maria Guiu y Joan Colom.

El trabajo refleja que se ha logrado equiparar su esperanza de vida con la población general pero sigue habiendo problemas sobre su adherencia terapéutica, salud mental, estigma y determinantes sociales.

OBJETIVOS

Incluye 4 objetivos: detección precoz de riesgos para su calidad de vida; evaluar la calidad de vida y la atención integral; coordinación sociosanitaria para intervenir pronto en los factores de riesgo; y participación de las personas con VIH y garantía de derechos en el modelo de atención.

Entre las líneas de acción propuestas destacan cuestionarios de calidad de vida (PROMs, PREMs) específicos para VIH; abordar mejor la salud mental; coordinar la atención hospitalaria, primaria y comunitaria; protocolos de revinculación, promocionar el autocuidado y combatir el estigma.

QUÉ NECESITAN LAS PERSONAS CON VIH

El director de Farmacia y Medicamento del CSC, Josep Maria Guiu, ha dicho que el 59% de nuevos diagnósticos en Catalunya son personas nacidas fuera de España, y que más del 55% de personas con VIH tienen más de 50 años, por lo que hay que "adaptar los modelos de atención al envejecimiento, la comorbilidad y las desigualdades sociales".

El exsubdirector general de Adicciones, VIH, ITS y Hepatitis Víricas de la ASPCAT, Joan Colom, ha dicho que la mejor de su esperanza de vida es un gran logro pero que ahora hay que adaptarse al envejecimiento de estas personas con una infección crónica, "lo que demanda un enfoque integral, sostenible y centrado en la calidad de vida a largo plazo".

La subdirectora general actual, Luisa Conejos, ha dicho que la respuesta al VIH sigue siendo una prioridad del Departament de Salud de la Generalitat y que el proyecto ActHIVa favorece la coordinación, reconocer determinantes sociales sobre la salud, atender la salud mental y la interseccionalidad: "Todo ello permite fortalecer el diseño de actuaciones".

El director de Goverment Affairs de Gilead para España y Portugal, Félix Benguria, ha destacdo que ActHIVa es esencial para que haya políticas públicas "inclusivas y adaptadas a los desafíos actuales y futuros de las personas con VIH, garantizando una atención sostenible a largo plazo".

El documento se presentó el martes en la CSC con un debate moderado por Joan Colom y con el director del Grupo de Trabajo sobre Tratamientos del VIH, Juanse Hernández; la farmacéutica adjunta del Hospital Sant Pau, Montserrat Masip; el jefe de VIH-ETS del Hospital del Mar, Roberto Güerri, y el coordinador de enfermería de enfermedades infecciosas del Clínic, Roger Llobet.