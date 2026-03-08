CSIF afirma que un interno ha agredido a 4 funcionarios del Centre Penitenciari Ponent (Lleida)

Archivo - Imagen de archivo de la carcel de Wad-Ras', a 25 de octubre de 2021, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

LLEIDA 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CSIF ha afirmado que un interno agredió este sábado a 4 funcionarios del Centre Penitenciari Ponent en Lleida, además de incendiar una celda y dejar otra "completamente destrozada".

El interno, según explica el sindicato en un comunicado este domingo, cumple en el centro penitenciario una condena de 9 años por acumulación de diversos delitos relacionados con robos con fuerza, atentado contra la autoridad y homicidio en grado de tentativa y "dispone de un amplio historial de conductas conflictivas" dentro del centro.

Según relatan los hechos se iniciaron cuando el interno prendió fuego a su propia celda, lo que obligó a los funcionarios a activar el protocolo de incendios y trasladarlo a otra celda, donde el hombre empezó a golpear las ventanas hasta arrancar los marcos metálicos y romper los cristales "con la intención de obtener objetos punzantes".

Ante la situación el equipo de intervención del centro actuó para reducir al interno y, como resultado de la intervención, 4 funcionarios sufrieron lesiones de diversa consideración y tuvieron que ser atendidos.

Ante estos hechos, CSIF exige que los internos con conductas agresivas no sean destinados al Centre Penitenciari de Ponent porque "las características y limitaciones de su infraestructura penitenciaria dificultan extraordinariamente la actuación de los trabajadores públicos y no garantizan su seguridad" y piden actuar con la máxima contundencia ante este tipo de conductas.