Archivo - Central nuclear de Vandellós II, en Tarragona (España). - CSN - Archivo

TARRAGONA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha informado favorablemente, con una serie de condiciones y requisitos de funcionamiento, la solicitud de autorización de modificación del almacén temporal individualizado (ATI-100) de la central nuclear Vandellós II, presentada por el titular de la instalación.

El objetivo de la solicitud es la autorización de una nueva instalación temporal independiente que permitirá a la central disponer de capacidad de almacenamiento de contenedores para cubrir todas las necesidades de alojamiento de combustible y residuos especiales hasta el final de la vida prevista de operación de la planta, informa el CSN este lunes en un comunicado.

El ATI-100 de Vandellós II utilizará el sistema de almacenamiento en seco HI-STORM FW versión G para combustible gastado y el sistema HI-SAFE FW para residuos especiales, ambos diseñados por Holtec.