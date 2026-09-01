CTAC alerta de que los autónomos catalanes no saben cómo evolucionarán sus cotizaciones en 2027

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BARCELONA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Confederació de Treballadors Autònoms de Catalunya (CTAC-Autònoms) de UGT Catalunya ha alertado de que los autónomos catalanes siguen sin saber cómo evolucionarán sus cotizaciones en 2027, y ha reclamado al Gobierno que concrete las condiciones de cara al próximo año.

En un comunicado de este martes, la organización afirma que "no es aceptable" llegar a las puertas de 2027 sin una respuesta clara y sin haber avanzado en las reformas para la protección social del trabajo autónomo.

La CTAC-Autònoms comparte la propuesta de su homólogo estatal, UPTA, de que las cotizaciones evolucionen como mínimo 3 puntos porcentuales por encima del IPC, de forma progresiva y vinculada a los rendimientos reales.

Reclaman también mantener congelada la base mínima de los autónomos societarios y familiares colaboradores, una reforma del cese de actividad, el acceso al subsidio de para mayores de 52 años y la mejora de las prestaciones por incapacidad, enfermedad, accidente de trabajo y enfermedad profesionales.

Por ello, exigen al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que convoque "inmediatamente" la mesa de negociación.