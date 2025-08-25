La CUP denuncia al alcalde de Santa Susanna (Barcelona) y a la ACA por presunto "vertido ilegal"

El primer edil niega los hechos y asegura que las aguas analizadas carecen de peligro BARCELONA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La CUP ha denunciado este lunes ante la sección de delitos contra el medio ambiente y urbanismo de la Fiscalía de Barcelona, al alcalde y el Ayuntamiento de Santa Susanna (Barcelona), así como al director general de la Agència Catalana de l'Aigua (ACA) por el presunto "vertido ilegal" de agua freática en las obras en el Pla de Balasc.

El diputado de la CUP, Dani Cornellà, ha explicado en declaraciones a los medios desde la Ciutat de la Justícia que han denunciado al alcalde y al ayuntamiento por un delito contra el medio ambiente y al director de la ACA por presunta prevaricación.

Según Cornellà, desde el mes de febrero el Ayuntamiento de Santa Susanna ha vertido un 25% del agua freática que extrae de las obras en un vial agrario del litoral al mar, unas obras sobre zonas agrícolas cuyo objetivo es crear un nuevo acceso a la playa.

El diputado de la CUP ha criticado que "nadie del sector ha pedido o cree necesaria esta ampliación" y que, por tanto, en sus propias palabras, se hace para favorecer al turismo y la especulación urbanística.

También ha señalado que el ayuntamiento está dando los pasos necesarios para "recalificar ciertas zonas agrícolas del Pla de Balasc" para que pase a acoger usos no agrarios y ha apuntado que ya se han extraído 4 millones de metros cúbicos de agua, según sus cálculos.

CRÍTICAS A LA ACA

Por otra parte, Cornellà ha señalado a la ACA, a la que dice presentaron una primera reclamación en julio que acabó en una inspección y un requerimiento al ayuntamiento, pero que después de eso la agencia "no ha actuado más" y se ha seguido vertiendo al mar miles de metros cúbicos.

Explica que la denuncia por presunta prevaricación al director de la ACA se ha cursado porque el requerimiento que hizo al ayuntamiento el 1 de agosto "llega muy tarde" y que, una vez hecho, no lo está haciendo cumplir.

El diputado ha añadido que en este mes de agosto tuvieron una reunión telemática con la ACA en la que "les dio la razón", pero han seguido sin actuar de manera firme por lo que, dice, han ido cada semana a la localidad a comprobar que estos vertidos se siguen produciendo.

SANTA SUSANNA

En declaraciones a Europa Press, el alcalde de Santa Susanna, Joan Campolier, ha descartado haber recibido ninguna denuncia contra él o el propio Ayuntamiento, así como que se haya producido ningún vertido ilegal.

"Denuncia ninguna, y vertido ilegal aún menos", ha asegurado Campolier, que afirma que las aguas derivadas de las obras han sido totalmente analizadas, textualmente, y carecen de peligro para el medio ambiente, como sostiene la CUP.