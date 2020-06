La CUP exige de nuevo retirar la estatua de Colón de Barcelona por su "connotación racista"

Impulsará "las acciones que sean necesarias" si el Gobierno de Colau no recoge la demanda

BARCELONA, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La CUP ha vuelto a pedir este viernes la retirada de monumento a Cristóbal Colón de Barcelona y dar un nuevo significado al espacio, porque "la imagen de la ciudad debe deshacerse de la connotación racista que tiene la estatua", según la exconcejal y exdiputada en el Parlament Euàlia Reguant.

"Impulsaremos las acciones que sean necesarias si desde el Gobierno municipal no se recogen las demandas", ha dicho Reguant en rueda de prensa ante el monumento, junto con la diputada en el Parlament Natàlia Sànchez, tras las protestas que ha habido en varias ciudades sobre su figura en el marco de las manifestaciones por la muerte de George Floyd en una detención en Estados Unidos.

Preguntada por las acciones que impulsarán si el Gobierno de Ada Colau no planifica la retirada del monumento, Reguant ha destacado que por ahora no las pueden concretar, ya que deberían abordarlas con colectivos antirracistas y migrantes, para acordar cómo seguir protestando ante estatuas que representan "el pasado esclavista y colonizador" de Barcelona.

Reguant ha recordado que la CUP ha defendido propuestas para retirar la estatua de Colón desde 2016 en varios órganos del Ayuntamiento --en el que no tienen representación en este mandato--, y ha advertido: "Barcelona deberá afrontar este debate tarde o temprano. Más vale que sea temprano, y no que llegue tarde. No tiene sentido esperar más".

Ha sostenido que no es suficiente poner una placa explicativa en la estatua, y ha criticado a los que rechazan retirarla con argumentos de simbolismo y tradición, porque "el 'skyline' de Barcelona no puede estar coronado por el monumento a un personaje que inició uno de los mayores genocidios de la historia".

También ha dicho que la estatua es un icono porque se alza sobre un monumento de 60 metros, y ha advertido de que, si Barcelona quiere contribuir a la memoria crítica, "debe dejar de explicar la historia de los vencedores" y darle la vuelta al sentido de una estatua que, según Sànchez, ensalza un pasado histórico que necesita revisión, reparación y memoria.

RACISMO EN LA POLICÍA

La diputada --que ha destacado que el monumento se ubica ante el Mar Mediterráneo, "que se ha convertido en un cementerio"-- ha condenado la presunta actuación policial racista en una detención en 2019, por la que el Juzgado de Instrucción 5 de Manresa (Barcelona) investiga a seis agentes de Mossos d'Esquadra.

Sànchez ha vuelto a pedir que se suspenda de sueldo y empleo a los agentes y ha calificado de insuficientes las decisiones de la Conselleria de Interior ante el caso, que ha apartado a los agentes de tareas de calle hasta que se aclare la implicación de cada uno: "Las instituciones catalanas deben revisar el racismo que perpetúan".