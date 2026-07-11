La CUP impulsa el proceso para una candidatura que sea una "alternativa" para Barcelona

Archivo - Sede nacional de la CUP, en Barcelona. - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

La CUP en Barcelona, junto a Comunistes de Catalunya y Anticapitalistes, ha organizado este sábado la primera Assemblea Popular Municipalista de Lluitem Barcelona, con el objetivo de poner en marcha un nuevo espacio político que sea una "alternativa" en las próximas elecciones municipales en la ciudad.

El encuentro, celebrado en La Violeta de Gràcia, ha reunido a más de 175 personas, que han trabajado en diferentes grupos de debate sobre los principales retos de la ciudad, entre los cuales el acceso a la vivienda, el modelo económico y turístico, la defensa del catalán y los servicios públicos, entre otros, informan en un comunicado.

El objetivo del proceso es construir una "herramienta de institucionalidad popular que nazca de las luchas sociales y de los barrios", capaz de disputar el Gobierno municipal al PSC que, apuntan, representa un modelo marcado por la especulación, la turistificación y la precarización de servicios públicos.

El cooperativista Ivan Miró, que ha ejercido como coportavoz de la jornada, junto a la activista vecinal del Clot Irene Garcia, ha asegurado que "hace falta una candidatura anticapitalista para fortalecer las luchas en los barrios".

La asamblea también ha servicdo para fijar las primeras líneas de trabajo del nuevo espacio político e iniciar un proceso de organización que continuará en los próximos meses.