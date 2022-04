La CUP ve "falta de transparencia" en los JJ.OO. y cree que la fecha no favorece la participación

BARCELONA, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

La líder de la CUP en el Parlament, Dolors Sabater, ha criticado la "falta de transparencia" y de información sobre el proyecto de Juegos Olímpicos de Invierno 2030, y también ha reprochado que el Govern convoque una doble consulta el 24 de julio, ya que considera que no favorecerá la participación porque habrá mucha gente de vacaciones.

En rueda de prensa este martes en la Cámara catalana junto con el exdiputado 'cupaire' Pau Juvillà, Sabater también ha reprochado al Govern que no permita el voto telemático en la consulta, algo que "tampoco favorecerá la participación".

Además, ha asegurado que la pregunta que se realizará en las comarcas del Ripollès (Girona), Berguedà (Barcelona) y Solsonès (Lleida) "no es clara", ya que considera que da por hecho que los Juegos Olímpicos se llevarán a cabo.

"No sabemos nada del proyecto, ni el presupuesto, ni el trabajo previo, ni los acuerdos con el Comité Olímpico Español (COE), ni qué infraestructuras se desarrollarán en el territorio, ni cuál será el impacto ambiental y de desarrollo económico", ha censurado la líder de los anticapitalistas.

Sabater ha sostenido que lo único que se sabe es que se convocará una consulta: "Pero no tenemos ni la más absoluta información. Ninguna concreción, pero eso sí, mucha propaganda", ha criticado.

CAMPAÑA POR EL 'NO' A LOS JJ.OO.

Por su parte, Juvillà ha asegurado que comenzarán una campaña por el 'no' a los Juegos Olímpicos y por el 'sí' a un proyecto para el Pirineo, que apueste por diversificar la economía de la zona y no se base en "el monocultivo del turismo".

Ha defendido que este monocultivo "genera precariedad", por lo que ha reclamado apostar de forma valiente por el sector primario y por desarrollar el sector secundario de la zona en base a los productos del primario.

"El turismo no puede ser un 'todo'. Somos los del sí al Pirineo, que mira al futuro, por eso decimos 'no' a los Juegos Olímpicos", ha afirmado el exdiputado, que ha subrayado que la gente del Pirineo quiere un desarrollo económico a largo plazo y --ha dicho textualmente-- eso no pasa por este chantaje.

REPROBACIÓN A CAMBRAY

Sabater también ha recordado que la CUP llevará al pleno de esta semana una reprobación y petición de cese del conseller de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, tras la huelga educativa: "Cambray debe irse. Ha puesto de acuerdo a toda la comunidad educativa, con sus políticas y su actitud la ha llevado a la huelga más grande del sector en la historia".

También ha reclamado la retirada de la proposición de ley de PSC, ERC, Junts y comuns sobre política lingüística porque considera que "no protege el catalán en las escuelas", y les ha pedido que trabajen una propuesta con la comunidad educativa y con las plataformas en defensa de la lengua.