El Cupra City Garage Madrid acoge este noviembre una 'music session' de la banda Dharmacide

El Cupra City Garage Madrid acoge el Festival Eñe, con una experiencia inmersiva y una charla sobre el universo de los superhéroes junto a Kenny Ruiz y Stephen Englehart

BARCELONA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cupra City Garage Madrid ha presentado la programación de este noviembre, que cuenta con la Music Session de la banda madrileña de shoegaze y dreampop Dharmacide, el regreso de Serielizados Presenta con 'La Ruta. Vol. 2: Ibiza' y el curso impartido por la historiadora del arte Sara Rubayo, en colaboración con el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza.

La programación se completa con el Open Day Orlander del coach motivacional Fabri Orlandi; las presentaciones literarias de Tony Espigares y Andrea Vilallonga, y el Festival Eñe, con una experiencia inmersiva y una charla sobre el universo de los superhéroes junto a Kenny Ruiz y Stephen Englehart, informa Cupra en un comunicado este lunes.

El mes culmina con una nueva edición navideña de la Garage Coffee Party, que "combina wellness, música y café de especialidad en un ambiente único".