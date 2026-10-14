La 7 Cursa Mercabarna contará con 2.500 corredores y 4.000 visitantes

Corredores de la Cursa Mercabarna - MERCABARNA

BARCELONA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La séptima edición de la Cursa Mercabarna contará con 2.500 corredores y 4.000 personas que podrán visitar el complejo, informa Mercabarna en un comunicado este miércoles.

La carrera, que se celebra el próximo domingo, recorrerá el interior de los mercados centrales del Pescado y Frutas y Hortalizas, así como el Foodback.

Los asistentes podrán participar de una sardinada y butifarrada popular, además de otras actividades que promueven los hábitos saludables.

El evento es una fiesta solidaria y la recaudación de la comida se entregará a Obertament, una entidad que combate el estigma asociado a los problemas de salud mental y promueve una sociedad más inclusiva y libre de perjuicios.

Los corredores podrán recoger sus dorsales a partir de las 10, hora a la que también habrá juegos familiares; la carrera empezará a las 11, y a las 11.30 se iniciará la sardinada y butifarrada.