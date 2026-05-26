Dalmau agradece el apoyo de ERC y Comuns a los Presupuestos: "Acordar es un acto de valentía"

El conseller de Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau, durante una rueda de prensa para explicar los Presupuestos de su Departament, en el Parlament, a 26 de mayo de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). El Consell Executiu del pasado viernes ap - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 26 May. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau, ha agradecido este martes el apoyo de ERC y Comuns a los Presupuestos de 2026 porque "acordar es un acto de valentía, de responsabilidad y generosidad".

En la comisión de Asuntos Institucionales del Parlament para exponer las líneas presupuestarias de su departamento, ha destaco el papel inicial y posterior de los Comuns: "Y agradezco a ERC la valentía de sacar adelante el país asumiendo estos Presupuestos con una negociación exigente, seguramente más larga de lo que todos habríamos deseado", ha añadido.

Para Dalmau, es más valiente quién acuerda que quién bloquea, por lo que ha elogiado los que son capaces de aparcar diferencias y buscar un espacio común, y dirigiéndose a los que no apoyarán las cuentas, ha asegurado que le gustaría que sean capaces de encontrarse en acuerdos a lo largo de la legislatura.

Según Dalmau, Catalunya necesitaba que se aprobaran las cuentas de este año para afrontar los retos que tiene la sociedad desde un punto de vista "social, económico y nacional".

Y por ello ha dejado claro que no renunciarán "a que haya presupuestos en 2027, 2028 y en 2029 porque el país no puede quedar parado y no puede perder más oportunidades".

A los que les critican falta de ambición y les reprochan su gestión en materia ferroviaria o educativa, les ha preguntado si no se sienten responsables de ello fruto de lo que pasó en 2017.

LÍNEAS GENERALES

De las líneas generales del Presupuesto, que se elevan hasta los 49.162 millones de euros, Dalmau ha destacado las disposiciones adicionales que incorpora, que suman un total de 4.693 millones para el periodo 2026-2030 --893 millones para este año--.

También ha incidido en el incremento de la partida de inversiones hasta los 4.146 millones, lo que permitirá dar un salto adelante porque, a su juicio, no se ha acompañado el salto demográfico de los últimos años a la realidad actual de las infraestructuras, escuelas, hospitales, trenes y vivienda, entre otros ámbitos.

Además de puntualizar que la nueva propuesta de financiación también debe ayudar a fortalecer los servicios públicos, ha explicado que su departamento contará con 1.051,2 millones, sin tener en cuenta los recursos habilitados, que incluyen los 350 millones de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA).

Para reforzar el equilibrio territorial, ha defendido que quieren que "al conjunto del país le vaya igual de bien que la gran Barcelona", por lo que ven a los ayuntamientos como aliados y socios del Govern.

'PLA DE POBLES' Y VIVIENDA

En este ámbito, ha subrayado la importancia del 'Pla de Pobles' pactado con ERC dotado con 100 millones anuales durante cuatro años, que complementa el 'Pla de Barris' que impulsó el Govern, y el plan para construir 50.000 viviendas de protección.

Otra de las cuestiones en las que ha incidido es en la oferta pública para 2026 de 540 plazas de secretarios, interventores y tesoreros de la escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional para reforzar los ayuntamientos de Catalunya, especialmente en municipios con poca población.

El conseller ha destacado también la partida para seguir ejecutando el PUOSC; el compromiso del Govern con el despliegue del autogobierno del Aran; su apuesta por la reforma de la administración; el despliegue de las oficinas móviles de atención ciudadana; el refuerzo del ámbito de la función pública y la necesidad de capacitar a la administración en el uso de la IA.

DEBATE

La diputada de Junts Glòria Freixa ha opinado que no son unos Presupuestos justos para los catalanes, por lo que ha pedido al Govern "mucha más ambición" para volver a ser pioneros en todo, empezando por reclamar un concierto económico para Catalunya.

Desde ERC, el diputado Oriol López ha reivindicado que son los que han empujado a los socialistas hacia una "ambición nacional, que les ha costado encontrar", y pese a mostrarse orgulloso del pacto alcanzado, ha avisado de que empieza la etapa del cumplimiento de los acuerdos en cuestiones como el nuevo sistema de financiación y la recaudación del IRPF, entre otros aspectos.

El diputado del PP Juan Fernández ha advertido a Dalmau de que Catalunya necesitaba Presupuestos pero no cualquier proyecto, lamentando que los meses que han pasado desde que el Govern retiró las primeras cuentas "sólo ha servido para que el PSC acabara de ordenar su acuerdo de poder con ERC y Comuns".

Por parte de Vox, Joan Garriga ha criticado que la aprobación de las cuentas lleguen después de las elecciones andaluzas, y ha negado que sean los Presupuestos que Catalunya merece y sí los que quieren "PSC con ERC y Comuns, con más chiringuitos y cesiones a los separatistas".

Lluís Mijoler (Comuns) ha admitido que no son las cuentas que hubieran hecho íntegramente, pero cree que abren una oportunidad porque "pueden marcar el rumbo de la legislatura y deben servir para dar respuesta a las necesidades inmediatas que hay y preparar Catalunya" para el futuro en vivienda, movilidad, transición ecológica y servicios públicos.

Para el diputado de la CUP Dani Cornellà ha acusado al Govern de presentar las mismas cuentas que en la anterior ocasión "con algunos brindis al sol de más cuando hablan de futuribles y de acuerdos para 2030 o 2040", y ha negado que tengan ambición alguna.

La diputada de PSC-Units Ivana Martínez ha defendido que estas cuentas permitirán a Catalunya avanzar "con estabilidad, ambición y con mirada de futuro", y que con ellos el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, consolida una etapa de estabilidad y de acuerdos progresistas.