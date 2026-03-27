Dalmau muestra "mano tendida" a los sindicatos educativos para el despliegue del acuerdo

El conseller de Presidencia Albert Dalmau - EUROPA PRESS

BARCELONA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Presidencia de la Generalitat y actual de Educación, Albert Dalmau, ha instado este viernes a Ustec·Stes, Aspepc·Sps, CGT Ensenyament y La Intersindical a volver a la mesa sectorial, y ha mostrado "mano tendida" y diálogo para trabajar en el marco del despliegue del acuerdo con CC.OO. y UGT de Catalunya.

Lo ha dicho en declaraciones a los medios tras la reunión que mantuvo el jueves con los sindicatos, en la que mantuvo un encuentro con los sindicatos CC.OO. y UGT con los que firmó el acuerdo y otro con las centrales que no rubricaron el pacto.

Ha explicado que el Govern tiene "máximo respeto" por el conjunto de la comunidad educativa, y ha defendido el acuerdo alcanzado con CC.OO. y UGT para rebajar ratios, reducir la burocracia en las aulas, aumentar un 30% del complemento específico de los docentes y destinar más recursos a la escuela inclusiva.

Dalmau ha dicho que el Govern está centrado en el despliegue del acuerdo alcanzado, y ha confiado en que los sindicatos que convocaron la huelga la semana pasada vuelvan a la mesa sectorial para trabajar sobre la base del acuerdo educativo alcanzado.

El conseller ha subrayado que es un acuerdo "muy relevante", ha dicho que el Govern mantiene la voluntad de diálogo para que los sindicatos no firmantes puedan incorporarse, y ha destacado que está dispuesto a escuchar propuestas en el marco del despliegue del acuerdo.

Ha defendido que el Govern ha realizado un "esfuerzo extraordinario" con el acuerdo educativo, y ha subrayado que lo quiere desplegar durante los próximos meses con la voluntad de una escucha activa con todos los sindicatos, considerando que existe espacio para poder interlocutar.

Preguntado por si entendería nuevas convocatorias de huelga, Dalmau ha dicho que el Govern respeta el derecho de huelga y que entiende el malestar "acumulado durante los últimos años", pero que el departamento ha respondido con un acuerdo educativo.