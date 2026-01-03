Dalmau visita las obras de remodelación de la residencia Sant Jaume de Olot (Girona)

El conseller de la Presidencia, Albert Dalmau, en su visita a la residencia de Sant Jaume de Olot (Girona) - DEPARTAMENT DE PRESIDENCIA

GIRONA, 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau, ha visitado este sábado la finalización de las obras de ampliación de la residencia Sant Jaume en Olot (Girona) y ha acordado con el alcalde de la localidad, Agustí Arbós, trabajar conjuntamente para completar la tercera fase de la mejora de instalaciones en este equipamiento.

Los trabajos en esta residencia empezaron en noviembre de 2024, centrados en la segunda planta del inmueble que funciona como residencia desde 1978, y ha supuesto la creación de dos nuevas unidades de convivencia con capacidad para 17 personas cada una, informa el Govern en un comunicado este sábado.

Las obras, con una inversión de 1,8 millones de euros, han sido cofinanciadas por el Ayuntamiento de Olot y el Departament de Derechos Sociales e Inclusión de la Generalitat mediante fondos europeos, y también ha permitido la mejora de la climatización de las plantas y la colocación de placas fotovoltaicas de autoconsumo.

El pasado mes de diciembre finalizó la segunda fase de la reforma integral, iniciada en 2019, con la consolidación de la primera unidad de convivencia con espacios más pequeños, personalizados y modernos.

Con esta actuación se da por completada la reforma del 75% de las plazas de la residencia, que tiene capacidad para 69 personas.

VARIANTE DE OLOT

En una reunión de trabajo en el consistorio de Olot, Dalmau ha reiterado el compromiso del Govern de abordar la variante de Olot y ha anunciado que durante el primer semestre está prevista la licitación, con el objetivo de iniciar las obras a finales de año o inicios del que viene.

"La variante es necesaria, es una reivindicación histórica del Ayuntamiento y del tejido económico y social, y el Govern de Catalunya está plenamente comprometido", ha asegurado.