Dani Rovira: "La gente de Proactiva Open Arms reconcilia con la humanidad"

Concluye el rodaje de 'Mediterráneo', en la que se refleja la situación de crisis humanitaria

BARCELONA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los actores Eduard Fernández y Dani Rovira han concluido el rodaje de 'Mediterráneo', dirigida por Marcel Barrena, película en la que se meten en la piel de Òscar Camps y Gerard Canals para explicar los inicios de la ONG Proactiva Open Arms y reflejar la crisis humanitaria en el Mediterráneo: "La gente de Proactiva Open Arms reconcilia con la humanidad", ha asegurado Rovira.

En una entrevista de Europa Press este martes, último día de rodaje en el Maresme (Barcelona), ha explicado que en la película han buscado reflejar como un grupo de socorristas fue a Grecia para explicar "una de las grandes tragedias" de la actualidad, como es la que vive el mar Mediterráneo y los refugiados.

Rovira ha recordado que el drama del Mediterráneo continúa activo y que se ha convertido en "una fosa" para gente que busca una vida mejor, y ha remarcado que el fundador de la ONG, Òscar Camps --papel que interpreta Fernández--, les pidió que el filme reflejara las historias de la gente que pone en riesgo su vida y huye de sus países de origen.

La película, que también cuenta en su elenco con Anna Castillo, Sergi López y Àlex Monner, se sumerge en el viaje que en 2015 emprendió un grupo de socorristas de Badalona (Barcelona) hasta el primer gran rescate que participan en la isla griega de Lesbos.

Dani Rovira, que encarna a Canals, ha afirmado que se trata de una película honesta y necesaria y que le atrajo del proyecto que pueda servir "de espejo" y transgredir, contando una historia que, a su juicio, necesitaba ser contada.

El director de 'Mediterráneo', Marcel Barrena, ha explicado a Europa Press que la ONG no aparece en la película, es el periodo anterior, cuando los socorristas "lo dejan todo y se van a Grecia" para acabar iniciando una misión humanitaria que no pueden abandonar y ha señalado que no se trata de un publirreportaje.

"Es una historia de gente normal que se ven metidos en un huracán", ha dicho Barrera, para quien es una película que interpela al espectador a que reflexione sobre qué puede hacer ante una situación injusta.

HISTORIAS REALES

Barrena ha asegurado, tras rodar 'Món petit' y '100 metros' y ahora 'Mediterráneo', que le atraen las historias reales porque "tocan más", aunque juegue con elementos de ficción, y con las que establece vínculos que llevará durante toda la vida.

El director ha afirmado que la historia contada debía tener toda la verosimilitud posible, y ha explicado que han contado con refugiados para hacer de extras en las escenas, de los que han recibido de ellos un feedback, y con las motos de agua que utilizaron los socorristas en el rescate.

Rovira ha afirmado que las emociones han estado constantemente presentes en el rodaje porque "la realidad te adelanta por la derecha", señalando que recrearon la zona del campamento de Moria que la noche antes había ardido y afirmando que ha sido una grabación en ocasiones muy distópica.

Tanto Barrera como Rovira han explicado que la película ha superado muchas dificultades y dureza de rodaje, como la climatología, el cambio de localizaciones y el "infierno" de rodar en el mar, lo que ha llevado al actor a asegurar que ha sido un milagro acabarla.

Ambos han explicado que el proyecto surgió hace cuatro años poco después de acabar '100 metros' y que durante este periodo de tiempo han podido conocer a sus protagonistas, a los que han agradecido su colaboración en todo momento, y el director ha afirmado que la previsión es que se estrene durante 2021.