David Escudé asegura que el Tour de Francia "escribirá una página en la historia" de Barcelona

Archivo - El concejal de deportes, David Escudé - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Deportes de Barcelona, David Escudé, ha asegurado que el Tour de Francia, que este fin de semana celebra el Grand Départ en la capital catalana, "escribirá una página en la historia" de la ciudad.

En una entrevista de Europa Press antes del inicio de la prueba ciclista, ha afirmado que tras meses de preparación, Barcelona "está más que preparada" para acogerlo y convertirse en un gran pabellón que atravesará los distritos del Eixample, Sant Martí y Sants-Montjuïc.

Respecto a las afectaciones a la movilidad, ha sostenido que dificultarán especialmente los desplazamientos en vehículo privado, pero no para los peatones y el transporte público, por lo que no lo ve algo negativo.

"Este será uno de los acontecimientos más importantes en la historia de la ciudad", ha añadido Escudé, que asegura que la capital catalana ha aprovechado su experiencia en la organización de eventos, como la Maratón de Barcelona, para plantear el dispositivo.

En concreto, se han instalado un total de 54 puntos de paso y 2 puentes, que ya se pueden ver en muchos puntos de la ciudad, para que los espectadores y ciudadanos se puedan mover con total seguridad.

TURISMO

Respecto a la acogida de eventos internacionales, Escudé ha lamentado que la ciudad "venía de cero" en los últimos años, por lo que el objetivo del gobierno del alcalde, Jaume Collboni, ha sido que Barcelona vuelva a sacar la cabeza a nivel deportivo.

Sin embargo, ha señalado que aunque este tipo de acontecimientos sean bienvenidos, no se puede "abusar", y ha recordado que, por ejemplo, en 2027 el Ayuntamiento no acogerá ninguno.

También ha negado que desde el gobierno municipal se haya trabajado con la idea de traer algún acontecimiento internacional únicamente para que vengan turistas.

Ha afirmado que durante los días que Barcelona acoge el Tour de Francia no ha habido un incremento de la demanda hotelera, según datos del consistorio, y ha defendido que este es "un evento para los barceloneses".

LEGADO

Respecto al retorno económico del Tour, ha señalado que se anunciará una vez finalice, y ha reivindicado que lo que sí dejará la carrera es un legado social: "Aprendimos de nuestros mayores y es lo que queremos que pase en Barcelona", ha afirmado.

"Creemos muy firmemente que en la movilidad del presente y del futuro la bicicleta debe tener un papel primordial", ha señalado Escudé, que ha recordado que Barcelona acoge el Tour en un momento de apogeo de la actividad física, que desde el consistorio buscan que siga estando de moda.

BICISHARING

Al preguntársele por si ve incompatible eliminar las licencias de bicicleta compartida con promocionar el ciclismo en la ciudad, ha sostenido que él lo ve "al revés", ya que quien hace uso de este tipo de servicio son, principalmente, los turistas.

"Todo el mundo saldrá beneficiado. Nosotros preferimos que la gente vaya en bici que con otro medio de transporte, pero creo que quien hace un uso mayoritario no eran vecinos. Por tanto, ninguna contradicción", ha argumentado.

CARRILES BICI

Finalmente, respecto a al construcción de más kilómetros de carriles bici, dadas las críticas de entidades ciclistas como el Bicleta Club de Catalunya (BACC), que critican que Collboni es el alcalde que menos ha construido en la historia de la ciudad, Escudé ha pedido paciencia.

"El mandato no se ha acabado", ha afirmado el concejal, que ha asegurado que el gobierno municipal tiene por objetivo ampliarlos, pero no de cualquier manera, y ha señalado que no inaugurar carriles bici no significa que se esté en la vía para hacerlo.