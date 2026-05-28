La defensa de Andic alega que la huella en Collbató pudo ser anterior a la caída de su padre

Jonathan Andic, el hijo del fundador de Mango, a su salida del Juzgado de Instrucción 5 de Martorell al hacer efectivo el pago de un millón de euros de fianza - EUROPA PRESS

BARCELONA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

La defensa de Jonathan Andic, encabezada por el abogado Cristóbal Martell, ha presentado este jueves un recurso al que ha tenido acceso Europa Press en el que reclama que se anule el auto de prisión provisional bajo fianza y se le retiren las medidas cautelares impuestas, y afirma que la huella hallada en el lugar de la caída mortal del fundador de Mango, Isak Andic, padre del investigado, puede ser anterior a los hechos.

En el auto, la titular del Juzgado de Instrucción 5 de Martorell (Barcelona) hacía referencia a un informe de la Unidad de Intervención de Montaña de los Mossos d'Esquadra en el que se plasmaron los resultados de 10 simulacros en los que constataron que, para llegar a conseguir una marca en el suelo similar a la hallada en el punto en el que cayó Andic, era necesario que se hiciese "4 veces en los dos sentidos", realizando movimientos hacia adelante y hacia atrás.

Según la instructora, los investigadores afirmaron que para realizar esa marca con la suela de unas zapatillas como las que llevaba el finado se tuvo que realizar la acción de forma deliberada, ejerciendo presión en el suelo, pues "realizando un solo frotamiento hacia adelante simulando un resbalón, no se puede generar una pisada como la localizada el día de los hechos".

Sin embargo, la defensa asegura que el propio instructor policial en su atestado concluyó que "no se puede determinar si este resbalón ya estaba realizado con anterioridad a la caída" del empresario.

Además, critica que la policía regresó al lugar de los hechos "una y otra vez", una zona que nunca fue acordonada y que considera contaminada y, por consiguiente, no idónea para la realización de una prueba pericial.

RELACIÓN ENTRE AMBOS

Respecto a las desavenencias entre padre e hijo a las que hace referencia el auto, la defensa recoge un conjunto de declaraciones tomadas a las dos hermanas de Jonathan Andic, al hermano de Isak Andic, a un amigo del fundador de Mango, a su secretaria, al jefe de servicios y personal de la familia desde 1983 y al consejero delegado y actual presidente de la compañía, en las que todos ellos coinciden en que tenían buena relación.

También hace referencia a los e-mails que el investigado se intercambió con su terapeuta, en los que, desde febrero de 2024, "no existe ni un solo reproche" entre padre e hijo.

CAMBIO DE MÓVIL BIANUAL

Por otro lado, en referencia al supuesto robo de su teléfono móvil durante un viaje "relámpago" a Quito (Perú), la defensa considera que no es un dato insólito ni extravagante que un ejecutivo de la industria de la moda viaje a puntos muy distantes de la geografía para reuniones muy puntuales, de horas, que requieren de su presencia física.

Y, más concretamente respecto al robo, el recurso pone en valor que "no es circunstancia extraña" sufrir un hurto en la plaza de Quito: "Basta acudir a fuentes abiertas sobre las estadísticas de hurtos y robos en la vía pública".

Además, indica que Jonathan Andic cambiaba su teléfono móvil con periodicidad bianual y resalta que, en cuanto a la afirmación de que su terminal telefónico sufrió un borrado, no es del todo exacto, ya que los Mossos señalaron que "no se recuperó la copia de seguridad de las conversaciones de WhatsApp".

INFORME FORENSE

En relación a las conclusiones del informe forense, el auto recurrido sostiene que no hay lesiones palmares y que cayó con los pies por delante para afirmar que se descarta el resbalón con una piedra o una caída hacia delante, si bien la defensa sostiene que en el citado informe no se hace mención a una causa homicida o a la posible implicación de un tercero.

Según el estudio pericial multidisciplinar aportado por la defensa, las lesiones serían compatibles con una caída accidental y añade que los Mossos, en su informe, recogieron que no se podían determinar las causas que generaron la caída ni la participación de otras personas en el desarrollo de los hechos causantes de la muerte: "Resulta sorprendente que el auto recurrido ignore y orille esta relevante conclusión de la investigación".

CONTRADICCIONES

Sobre que la instructora apreciase contradicciones en las declaraciones que prestó Jonathan Andic el mismo día en el que falleció su padre --el 14 de diciembre de 2024--, con respecto a la del 31 de diciembre de ese mismo año y a la prestada en sede judicial la pasada semana en relación a dónde se encontraba él en el momento de los hechos, la defensa dice que "no hay modificación en el relato".

El recurso recoge que la secuencia que Jonathan Andic describió en la llamada con el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) es "en esencial coincidente" con las declaraciones que prestó ante los Mossos, que siempre ha afirmado que no vio la caída, pero sí el último tramo del deslizamiento del cuerpo, y que no hay nada en sus declaraciones que pueda interpretarse como un indicio incriminador.

"CONDENA SOCIAL COMO PENA ANTICIPADA"

Sobre el elevado interés mediático que ha generado este caso, la defensa de Jonathan Andic critica una "condena social como pena anticipada" que un Estado de Derecho debería evitar, si bien destaca que es una investigación de un hecho sobre el que en cualquier caso un Tribunal del Jurado debería decidir.

También ve "de todo punto innecesaria" la detención de Andic la semana pasada y el conjunto de imágenes gráficas que inevitablemente se difundieron, un "tsunami informativo" que culminó con el auto, interesadamente entregado a los medios, que condujeron a una suerte de condena social anticipada insoportable, según la defensa.