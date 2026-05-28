La defensa de Jonathan Andic recurre el auto de prisión provisional eludible bajo fianza

Jonathan Andic tras declarar el pasado martes en el Juzgado de Instrucción número 5 de Martorell (Barcelona) - EUROPA PRESS

BARCELONA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

La defensa de Jonathan Andic, encabezada por el abogado Cristóbal Martell, ha presentado este jueves un recurso en el que reclama anular el auto de prisión provisional bajo fianza y que se le retiren las medidas cautelares impuestas: la retirada del pasaporte, la prohibición de salir del país y personaciones semanales en los juzgados, según ha avanzado 'El Periódico' y han confirmado fuentes conocedoras a Europa Press.

La titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Martorell (Barcelona) dictó el pasado martes, 19 de mayo, un auto de prisión provisional eludible bajo fianza de 1 millón de euros --una cuantía que Jonathan Andic abonó ese mismo día--, tras tomarle declaración como investigado por la muerte de su padre, el fundador de Mango, Isak Andic, fallecido el 14 de diciembre de 2024 tras caer por un barranco en las Cuevas del Salnitre en Collbató (Barcelona).

Ahora, según ha podido saber Europa Press, la defensa ha rebatido todos supuestos indicios de criminalidad que aprecia la jueza instructora y ha detallado los puntos que tanto ella como la fiscal relatan en su escrito.

Subraya que los Mossos concluyeron que no se pudieron determinar las causas que provocaron la caída de Isak Andic ni la participación de terceras personas, además de destacar que no se menciona toda nota de ejecución causal de homicidio en los informes forenses.

Sostiene que los únicos informes conducentes a la fijación de causalidad antecedente a la caída no concluyeron "ni remotamente" en la posibilidad de atribución del hecho a una intervención de un tercero penalmente relevante y que los Mossos determinaron que las simulaciones realizadas sobre el terreno no fueron concluyentes.

En el auto, la jueza aprecia indicios de "una participación activa y premeditada" en la muerte del empresario por parte de Jonathan Andic, que fue detenido por presunto homicidio el pasado martes para tomarle declaración.

CONTRADICCIONES

La jueza se basa en contradicciones apreciadas en las declaraciones que prestó Jonathan Andic el mismo día en el que falleció su padre --el 14 de diciembre--, con respecto a la del 31 de diciembre y a la prestada en sede judicial la pasada semana en relación a dónde se encontraba él en el momento de los hechos.

En la primera declaró que se adelantó unos cuatro o cinco metros por delante de su padre, que éste se paró a hacer fotografías y no lo tenía a la vista, y que mientras caminaba escuchó un ruido y vio un cuerpo rodando entre los matorrales, escuchando un fuerte golpe y un gemido de dolor.

En la segunda, afirmó que tenían la costumbre de hablar cuando paseaban juntos, que ese camino lo habían hecho unas dos semanas antes y que su padre hizo uso del teléfono a principio del recorrido, pero no volvió a ver que lo utilizara y, además, explicó que la relación con su padre era muy buena tras asumir una mayor responsabilidad en la empresa en 2015.

Sin embargo, la instructora sostiene que es poco probable que si iban caminando juntos "no lo viera caer".

Asimismo, el hijo del fundador de Mango manifestó que hacía una dos semanas que había realizado el mismo recorrido, pero las pruebas de localización de su vehículo demuestran que fue al lugar de los hechos los días 7, 8 y 10 de diciembre, contradiciendo así su versión.

MALA RELACIÓN

A pesar de que Jonathan Andic declaró que no tenía desavenencias con su padre, el análisis de los mensajes de Whatsapp demuestran lo contrario, siendo el motivo principal de dicha mala relación "la obsesión" del ahora investigado por el dinero, hasta el punto de pedirle una herencia en vida que su padre se vio obligado a aceptar para continuar teniendo relación con él.

A mediados de 2024, Jonathan Andic fue conocedor de que su padre tenía intención de cambiar el testamento para crear una Fundación para ayudar a personas necesitadas, y en ese momento se produjo un cambio notable en su comportamiento, ya que pretendió reconciliarse y reconoció que su actitud con el dinero no era la correcta, según la instructora.

En este sentido, y en un intento de reconciliarse con su hijo, Andic aceptó la excursión que Jonathan le propuso para hablar los dos solos.

LAS MARCAS

La instructora también se basa en un informe elaborado por la Unidad de Intervención de Montaña de los Mossos, que realizaron un total de 10 simulacros en los que constataron que, para llegar a conseguir una marca en el suelo similar a la hallada en el punto en el que cayó Andic, es necesario que se haga como mínimo "4 veces en los dos sentidos", realizando movimientos hacia adelante y hacia atrás.

Los investigadores sostienen que para realizar esa marca con la suela de unas zapatillas como las que llevaba el finado se tiene que realizar la acción de forma deliberada, ejerciendo presión en el suelo, pues "realizando un solo frotamiento hacia adelante simulando un resbalón, no se puede generar una pisada como la localizada el día de los hechos".

El informe forense determinó que la caída de Isaak Andic fue como si se "hubiera lanzado por un tobogán, con los pies por delante", y que todas las lesiones del resbalón son en el lado derecho y en forma ascendente, si bien no presentaba lesiones en las palmas de las manos, por lo que se descartó el resbalón con una piedra o una caída hacia adelante.

EL TELÉFONO

La instructora también señala que el investigado cambió el móvil que tenía en el momento de los hechos por uno nuevo y que borró el contenido de su antiguo teléfono, que despareció "en extrañas circunstancias" coincidiendo con el momento en el que los medios de comunicación anunciaron la reapertura del expediente judicial en marzo de 2025.

Según el auto, la secretaria de Andic manifestó que se lo habían robado en Quito (Ecuador) durante un "viaje relámpago" que hizo del 24 al 26 de marzo de 2025; los Mossos han hecho las gestiones pertinentes para determinar la pérdida o sustracción del mismo, siendo el resultado negativo.