Una delegación de los sindicatos docentes entra en el Parlament para reunirse con los grupos

La manifestación docente en el paseo Lluís Companys de Barcelona - ALBERTO PAREDES - EUROPA PRESS

BARCELONA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una delegación de los sindicatos Ustec·Stes, Aspepc·Sps, CGT Ensenyament y La Intersindical-CSC (los convocantes de la huelga de esta semana) han entrado en el Parlament para hablar con los grupos parlamentarios.

Lo han hecho después de una manifestación que Guàrdia Urbana de Barcelona ha cifrado en 35.000 personas, entre médicos y profesores, y que Ustec·Stes cifra en más de 100.000 asistentes.

Los docentes se han concentrado ante la entrada del Parlament de Catalunya sobre las 14.15 horas de este viernes para insistir en sus demandas de mejoras laborales.