Las denuncias por violencia sexual crecen un 28,6% en Catalunya en verano respecto a 2019

Un 60% de los autores de delitos sexuales no conocían a la víctima

BARCELONA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han detectado un incremento del 28,6% de denuncias de violencias sexuales durante los meses de verano --de junio a septiembre-- respecto al mismo periodo de 2019, y han detenido a 1.130 personas relacionadas con estos hechos, un 28% más que en 2019.

Lo ha explicado la portavoz de la policía catalana, Montserrat Escudé, durante una rueda de prensa junto al conseller de Interior, Joan Ignasi Elena, y la consellera de Igualdad y Feminismos, Tània Verge, para explicar el primer balance del plan contra las violencias sexuales en entornos de ocio nocturno de los Mossos d'Esquadra.

Escudé ha explicado que cerca del 90% de los hechos denunciados son abusos y agresiones sexuales, y ha detallado que el 63,18% de los hechos han pasado en Barcelona y en su entorno metropolitano.

Ha añadido que desde principios de año hasta octubre se han instruido 3.204 hechos relacionados con la violencia sexual, lo que representa un incremento del 25,05% respecto al mismo periodo de 2019.

Ha puntualizado que un 48,3% de las agresiones y abusos sexuales se han registrado en domicilios, un 22,6% en la vía pública y el resto en espacios de ocio, playas, transporte público, restauración o hoteles (4,6%).

Asimismo, ha explicado que de enero a octubre las agresiones grupales han representado el 1,6% de la violencia sexual, con 51 casos registrados, y durante el periodo estival se han instruido 12 casos, además de añadir que la franja de edad donde se concentran más estos delitos es entre los 20 y los 29 años (58%), seguida de la de los 10 a los 19 años, especialmente entre los 17 y los 19 años.

3.776 VÍCTIMAS DENUNCIANTES

Este 2022, los Mossos d'Esquadra han atendido 3.776 víctimas denunciantes de hechos relacionados con violencia sexual y, por lo que respecta al perfil del autor de los hechos, el 95,9% de las personas autoras son hombres (2.336), y un 60% son desconocidos para la víctima, ya que no los conocía o los acaba de conocer aquella misma noche.

Durante este año, los abusos sexuales han representado el 57,5% del total de los hechos delictivos denunciados en el ámbito de la violencia sexual, las agresiones sexuales representan un 32,5% y el exhibicionismo representa el 2,9%, entre otros.

SUMISIÓN QUÍMICA Y PINCHAZOS

Escudé ha explicado que las violencias sexuales con sumisión química representan el 7,1% de la totalidad de los hechos denunciados durante este verano, y ha explicado que durante este verano se han registrado 206 denuncias por pinchazos en espacios de ocio nocturno.

Sobre el fenómeno de los pinchazos, los Mossos d'Esquadra solicitaron información a otros países como el Reino Unido y Francia, que presentaba una situación similar a la que se estaba viviendo en Catalunya, aunque ninguno de los hechos se ha relacionado con la comisión de un delito sexual.

El perfil de la víctima de pinchazos son chicas jóvenes --el 85,2% de los casos--, y que en el momento de la agresión se encontraba dentro de una discoteca --en el 58,24% de los casos--.

Han destacado que se han realizado 11.339 horas de patrullaje destinadas a la prevención de las violencias sexuales y se ha formado al personal de discoteca y a los agentes para poder prevenir estos delitos.

Por su parte, Verge ha asegurado que desde el Govern quieren "poner en el centro los derechos y las necesidades de las mujeres" y hacer más prevención para evitar más delitos sexuales, asegurando que han reforzado las políticas de reparación.

"La mitad de la sociedad no puede ser que no se siente segura, porque eso quiere decir que no hay libertad. Si la mitad de la sociedad no se siente segura, tenemos un déficit de libertad", ha manifestado Elena.