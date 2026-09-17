Derby Hotels Collection supera el 80% de ocupación en Barcelona en verano y el 70% en Madrid

El director general de Derby Hotels Collection, Joaquim Clos - EUROPA PRESS

BARCELONA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La cadena Derby Hotels Collection ha cerrado la temporada de verano con una ocupación superior al 80% en sus hoteles en Barcelona y al 70% en los de Madrid, ha explicado su director general, Joaquim Clos, en un encuentro con los medios este jueves.

Clos ha avanzado que las previsiones para el año pasan por incrementar "un poco" el porcentaje de ocupación respecto al año pasado, a pesar de que Madrid y Londres --donde está reformando el hotel The Caesar y solo opera al 50%-- empezaron el año más flojos.

Ha mostrado su satisfacción por la temporada de verano y ha explicado que la mejora de la calidad del turismo no ha causado una rebaja en la cantidad.

La empresa ha detectado un cambio en los mercados emisores de sus clientes, especialmente por el declive de los turistas asiáticos y procedentes de Medio Oriente a causa de la situación geopolítica, aunque "más que por miedo, por la falta de vuelos y el encarecimiento que han tenido".

En este sentido, Clos ha lamentado que no haya vuelos directos entre Japón y Barcelona, y ha pedido mejorar la situación del Aeropuerto de Barcelona.

Este descenso de los clientes asiáticos se ha visto compensado por el incremento de los procedentes de Estados Unidos, Reino Unido y del mercado nacional.

NUEVAS APERTURAS

Preguntado por las nuevas aperturas de la cadena, Clos ha explicado que no se han podido concretar dos oportunidades en Lisboa (Portugal) y que, a pesar de que es su principal objetivo en el país, también ha abierto la posibilidad de aterrizar en Oporto.

Ha afirmado que "es complicado" encontrar activos que sigan la estrategia de la firma de tener la propiedad del edificio y reformarlo, o proyectos para construir que tengan las licencias aprobadas.

Por otro lado, Clos ha explicado que Italia es un destino que les gustaría, pero que es una "expansión ambiciosa" y que entrar en cualquier ciudad italiana es complicado.

SOSTENIBILIDAD

El director general de la cadena ha puesto en valor la estrategia para aumentar la sostenibilidad de sus hoteles, y ha dicho que se trata de un "proyecto muy importante".

Ha afirmado que no tiene un retorno monetario cuantificable, pero que es una de las patas de su estrategia corporativa, y que ha provocado un cambio de paradigma en toda la empresa.

Clos ha explicado que su voluntad es que todos los activos de la cadena --que suma 10 hoteles y 9 edificios de apartamentos-- logren sellos de sostenibilidad.