Desalojadas 200 personas de un hotel de Badalona (Barcelona) al saltar la alarma por posible incendio - BOMBERS DE LA GENERALITAT

BARCELONA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los Bombers de la Generalitat han desalojado este martes de madrugada a unas 200 personas de un hotel de 14 plantas de Badalona (Barcelona) al activarse la alarma por un posible incendio, informa el cuerpo en un mensaje de X recogido por Europa Press.

El 112 ha recibido el aviso a las 3.24 horas y los Bombers han revisado el edificio para comprobar que no había ningún incendio, sino que la alarma se ha activado a raíz del vapor generado por un escape de agua caliente en la séptima planta.

Bombers ha activado ocho dotaciones para este aviso y los huéspedes se han reubicado en las habitaciones.