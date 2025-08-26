Desalojadas 200 personas de un hotel de Badalona (Barcelona) al saltar la alarma por posible incendio

Desalojadas 200 personas de un hotel de Badalona (Barcelona) al saltar la alarma por posible incendio
Desalojadas 200 personas de un hotel de Badalona (Barcelona) al saltar la alarma por posible incendio - BOMBERS DE LA GENERALITAT
Europa Press Cataluña
Publicado: martes, 26 agosto 2025 9:23
@epcatalunya

BARCELONA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los Bombers de la Generalitat han desalojado este martes de madrugada a unas 200 personas de un hotel de 14 plantas de Badalona (Barcelona) al activarse la alarma por un posible incendio, informa el cuerpo en un mensaje de X recogido por Europa Press.

El 112 ha recibido el aviso a las 3.24 horas y los Bombers han revisado el edificio para comprobar que no había ningún incendio, sino que la alarma se ha activado a raíz del vapor generado por un escape de agua caliente en la séptima planta.

Bombers ha activado ocho dotaciones para este aviso y los huéspedes se han reubicado en las habitaciones.

Contador