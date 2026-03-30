Desarticulada una red internacional de tráfico de armas y drogas con 21 detenidos - MOSSOS D'ESQUADRA

BARCELONA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han desarticulado, con la colaboración de la Policía Nacional y Europol, una organización criminal internacional dedicada al tráfico de armas y drogas, en una operación que se ha saldado con 21 detenidos en Catalunya, Andalucía y Bulgaria, según han informado este lunes mediante un comunicado.

El operativo, realizado el pasado lunes, permitió arrestar al principal líder de la red en Sofía (Bulgaria), considerado un objetivo de alto valor por Europol, así como a otros miembros en Barcelona, Teià, Mataró, Sabadell, Tordera (Barcelona), Lloret de Mar (Girona) y Málaga.

La investigación, iniciada en marzo de 2025, detectó la introducción de armas de fuego desde Turquía y los Balcanes mediante vehículos con compartimentos ocultos, que posteriormente eran distribuidas entre grupos criminales y utilizadas como moneda de cambio en operaciones de droga.

Además del tráfico de armas, la organización contaba con capacidad para adquirir grandes cantidades de marihuana en Catalunya y Málaga y exportarlas a países como Turquía y Grecia, llegando a mover hasta una tonelada y media mensual, según el comunicado.

En el marco del operativo se intervinieron varias armas de fuego, cerca de 600 kilos de marihuana y más de 70 kilos de hachís, mientras que la investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.