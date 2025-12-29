Desarticulados 2 grupos criminales en Barcelona especializados en alunizajes y robos de camiones

Archivo - Unas esposas de los Mossos d'Esquadra - MOSSOS D'ESQUADRA - Archivo

BARCELONA 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han detenido a 10 personas al desarticular 2 grupos criminales que operaban en el área metropolitana de Barcelona, uno de ellos presuntamente especializado en cometer robos con fuerza mediante la técnica del alunizaje y el otro en el robo de camiones.

En concreto, al primer grupo se le atribuyen un total de 41 delitos, mientras que al segundo se le han imputado 38 delitos de robo, en una modalidad conocida coloquialmente como 'teloneros', indica la policía catalana en un comunicado este lunes.

Ambos grupos mantenían una estrecha vinculación ya que utilizaban los mismos vehículos, tanto de alta gama como furgonetas, previamente robados, para realizar los alunizajes y, en otras ocasiones, para cometer los robos a camiones.

En una primera fase de la investigación se realizó una entrada y registro en una finca agrícola de Cabrera de Mar (Barcelona), que el grupo utilizaba como almacén para guardar objetos sustraídos de camiones de transporte de mercancías.

Posteriormente, y hasta el momento, se han realizado tres entradas y registros más en domicilios de Barcelona, Montcada i Reixac y Terrassa, en los cuales se ha detenido a un total de 10 personas.