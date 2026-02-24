Desmantelado un cultivo de 1.260 plantas de marihuana en Barberà (Barcelona) con 4 detenidos

Cultivo de marihuana desmantelado - MOSSOS

BARCELONA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron entre el 18 y 19 de febrero a cuatro hombres como presuntos responsables de un cultivo de marihuana que estaba instalado en una nave de Barberà del Vallès (Barcelona) y en el que hallaron 1.260 plantas pendientes de secar y 180 kilos preparados para su venta ilegal, informan en un comunicado este martes.

Durante el mes de enero los agentes tuvieron conocimiento de que en una nave del polígono industrial de la localidad barcelonesa se estaba llevando a cabo esta actividad, concretamente en una empresa que operaba bajo la apariencia de una distribuidora logística, ya que salían trabajadores uniformados y todo parecía estar en vigor.

Ante estas evidencias, 18 de febrero se llevó a cabo una entrada y registro en la nave, donde se localizó la droga, y los mossos arrestaron a dos personas.

Los otros dos sospechosos fueron detenidos al día siguiente en Cerdanyola del Vallès (Barcelona).

La empresa eléctrica valoró en más de 58.000 euros la cantidad defraudada y todos ellos pasaron a disposición judicial el 20 de febrero.