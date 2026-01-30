Detenidas dos mujeres por hurtar ropa en tiendas del Eix Comercial de Lleida

Archivo - Mossos. Imagen de archivo. - MOSSOS D'ESQUADRA - Archivo

LLEIDA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron este jueves a dos mujeres, de 25 y 27 años, como presuntas autoras de dos hurtos en el Eix Comercial de Lleida, informan este viernes en un comunicado.

Los hechos se produjeron sobre las 15.30 horas, cuando una dotación policial que hacía patrullaje preventivo fue requerida por parte de un vigilante de seguridad que manifestaba que dos mujeres habían hurtado en una tienda de la plaza Sant Joan.

Con la descripción de las sospechosas, los mossos iniciaron una búsqueda en la zona y, poco después, las localizaron con dos bolsas llenas de prendas de ropa entre las calles Major y Cavallers.

Tras constatar que las prendas habían sido sustraídas en dos establecimientos y que su valor ascendía a unos 435 euros, los agentes procedieron a su detención.

Las detenidas han quedado en libertad con la obligatoriedad de presentarse ante el juez cuando le sea requerido.