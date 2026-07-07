Detenidas 7 personas por herir gravemente a otra en las Fires de la Santa Creu de Figueres (Girona)

Archivo - Escudo de los Mossos d'Esquadra - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

GIRONA, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron entre el pasado miércoles y el pasado sábado a 7 personas, 3 de ella menores de edad y 4 de entre 18 y 21 años, por herir gravemente a otra en las Fires de la Santa Creu de Figueres (Girona).

Según han informado este martes los Mossos d'Esquadra en un comunicado, los hechos se produjeron el 1 de mayo sobre las 4.15 horas, cuando en la zona del Parque de las Aigües varios agentes vieron a un grupo de chicos peleándose.

Identificaron a dos de los implicados, que aseguraron que un hombre les había robado el móvil y que, al ver a un joven que se parecía al ladrón, iniciaron la pelea, por lo que los Mossos identificaron al sospechoso, al que no encontraron nada tras registrarle.

Hacia las 5.45 horas, los mismos agentes recibieron un aviso de que había un joven herido en la avenida Costa Brava de Figueres (Girona), y cuando llegaron al lugar comprobaron que era el mismo que habían identificado antes y que presentaba 4 heridas graves por arma blanca.

Los Mossos identificaron a 7 chicos en la calle Jorquera, algunos de los cuales relacionados con la anterior pelea en el Parque de las Aigües.

Después de la ayuda de diferentes testigos y del visionado de varias imágenes, los agentes pudieron relacionar a los 7 jóvenes con la agresión, y fueron detenidos como presuntos autores de un delito de homicidio doloso en grado de tentativa.