Detenido en Banyoles (Girona) por dos robos en una tienda y un pabellón deportivo

Archivo - Un vehículo de los Mossos d’Esquadra, a 16 de julio de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

GIRONA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han detenido en Banyoles (Girona) a un hombre de 45 años por dos presuntos robos en una tienda y un pabellón deportivo, donde intimidó a uno de los trabajadores con un cuchillo cuando intentó retenerlo al llevarse ropa del comercio, informan en un comunicado este jueves.

El primer robo se produjo sobre las 18.00 del 1 de junio en la tienda, donde intentó llevarse piezas de ropa, y el segundo fue la madrugada del día 3, cuando el ladrón accedió a las instalaciones deportivas de Porqueres (Girona), donde escaló por una ventana que estaba abierta y se llevó cuatro ordenadores y dinero en efectivo.

Los agentes localizaron el material informático escondido dentro de un juncal de un descampado cercano al pabellón, por lo que fue detenido este miércoles y ha pasado a disposición judicial este jueves.