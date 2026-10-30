Detenido en Barcelona por supuestamente estafar 124.502 euros a un convento de religiosas

Archivo - Vehículo de la Policía Nacional en Barcelona - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional detuvo este martes a un hombre como presunto autor de un delito de estafa tras una investigación relacionada con el fraude de aproximadamente 124.502 euros a un convento de religiosas de la Orden de Santa Clara, informan en un comunicado este viernes.

La investigación se inició en septiembre, cuando las responsables del convento presentaron una denuncia en la que explicaban que el investigado "habría obtenido su confianza" presentándose inicialmente como proveedor de materias primas para el obrador del convento, donde las religiosas elaboran y comercializan pan y productos de repostería.

Una vez establecida la relación de confianza, el hombre comenzó a solicitarles dinero (entre noviembre de 2025 y este agosto), alegando que necesitaba pagar una serie de impuestos para poder cobrar posteriormente una supuesta herencia, haciendo peticiones económicas periódicas tanto por teléfono como mediante visitas presenciales.

Entre las actuaciones practicadas se llevaron a cabo reconocimientos fotográficos y otras diligencias de investigación que permitieron identificar plenamente al sospechoso pero, al no conseguir localizarlo, se incorporó a las bases de datos policiales una orden de detención.

Finalmente se le detuvo en las inmediaciones del convento este martes, se le puso a disposición judicial y la investigación continúa con las gestiones dirigidas a recuperar la cantidad defraudada y esclarecer el destino final del dinero.