Detenido en Cadaqués (Girona) por tocamientos a una mujer y masturbarse frente a ella

Archivo - Un vehículo de los Mossos d’Esquadra, a 16 de julio de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

GIRONA 29 May. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado 15 de mayo en Cadaqués (Girona) a un hombre de 43 años con numerosos antecedentes por presuntamente realizar tocamientos a una mujer, que abordó tras salir de un local, y por masturbarse frente a ella.

Fuentes policiales han explicado a Europa Press que los hechos sucedieron dos días antes, el 13 de mayo, sobre las 3.30 horas cuando la mujer salió de un local de lazona de Sa Jorneta, fue abordada por el hombre, sucedieron dichos hechos y logró huir.

La mujer presentó una denuncia y la policía catalana logró detener al presunto autor por un delito de agresión sexual sin penetración, y pasó a disposición judicial el 16 de mayo.