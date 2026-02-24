Detenido en Calafell (Tarragona) por robar en dos vehículos y usar una tarjeta de crédito

El presunto ladrón en un párking comunitario - MOSSOS

TARRAGONA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado jueves en Calafell (Tarragona) a un hombre de 37 años por cuatro presuntos hurtos, dos de ellos en el interior de dos vehículos, en uno de los cuales robó una tarjeta de crédito con la que llegó a realizar cuatro movimientos, informan en un comunicado este martes.

El primer hurto se produjo el 21 de octubre de 2021 del 2025 en un vehículo estacionado en la calle, cuyo propietario se lo encontró revuelto y con la puerta abierta; el segundo fue el 6 de febrero en otro coche, dos días después el ladrón volvió a actuar en dos ocasiones en un párking comunitario en Segur de Calafell (Tarragona).

Finalmente, y con más de una veintena de antecedentes, pasó a disposición judicial el viernes pasado.