Detenido un camionero con más de 50 kilos de cocaína y 300 de hachís en la AP-7 en Girona

GIRONA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado 9 de septiembre a un hombre de 52 años por presuntamente transportar en su camión más de 50 kilos de cocaína y 300 de hachís en la AP-7 en Girona en dirección norte, informan este miércoles en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.

La unidad de Trànsit estaba realizando un control de transportes cerca del área de servicio del Gironès, cuando pararon al camionero y lo denunciaron administrativamente por no tener la tarjeta del conductor, ni el documento de consignación de inicio de jornada, así como por no realizar los registros manuales de finalización.

Además, al comprobar el semirremolque, los mossos encontraron la droga y activaron la Unidad Canina para dar apoyo, por lo que el hombre --sin antecedentes-- quedó detenido por un delito contra la salud pública.