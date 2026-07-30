Detenido por causar los 2 incendios en Carme (Barcelona) de este verano y otro fuego en 2024

Archivo - Unas esposas de los Mossos d'Esquadra - MOSSOS D'ESQUADRA - Archivo

BARCELONA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra y los Agents Rurals detuvieron este lunes a un hombre de 58 años como presunto autor de los dos incendios registrados en Carme (Barcelona) entre el 29 de junio y el 6 de julio de este año, así como de otro fuego ocurrido en la misma localidad en julio de 2024, han informado ambos cuerpos en un comunicado conjunto este jueves.

El incendio del pasado 6 de julio calcinó más de 450 hectáreas forestales y agrícolas, provocó daños en empresas y viviendas y obligó a confinar a la población de 7 municipios: Carme, La Pobla de Claramunt, Castellolí, Capellades, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui y el sector sur de Igualada (Barcelona).

Los Agents Rurals ubicaron el origen de las llamas en el propio arcén de la carretera BV-2131, donde hallaron restos parcialmente quemados de un embalaje de cartón de un paquete de cerveza.

La coincidencia en la localización de los fuegos de este verano, iniciados en un punto muy próximo al del incendio de julio de 2024, llevó a los investigadores a barajar desde el principio la hipótesis de la intencionalidad por parte de un mismo individuo.

En el marco de las pesquisas, los agentes tomaron declaración a varios testigos que circularon por la zona en momentos clave y revisaron las imágenes de las cámaras de seguridad para rastrear los vehículos presentes en el lugar.

Las indagaciones permitieron identificar y arrestar al presunto pirómano, que ingresó en sede judicial este martes.