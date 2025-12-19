Detenido un conductor ebrio por circulación temeraria y huir de un control en Figueres (Girona)

Vehículo accidentado - MOSSOS

GIRONA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron este jueves en Castelló d'Empúries a un hombre de 40 años por presunta conducción temeraria, conducir bajo los efectos del alcohol y accidentarse al intentar huir de un control policial en Figueres (Girona), informan en un comunicado este viernes.

Los hechos sucedieron en la C-260, donde había ubicado un control, cuando los mossos vieron a un turismo que se acercaba y no obedeció sus órdenes, giró media vuelta y huyó por la misma vía a más de 180 km/h, hasta que se accidentó.

La Policía Local de Castelló d'Empúries localizó al hombre a unos 400 metros del lugar del siniestro, y el interior del coche desprendía un fuerte olor a marihuana y contenía una botella de vodka vacía, por lo que fue arrestado y ya ha pasado a disposición judicial.