Detenido por diversos robos con violencia en baños públicos de un centro comercial de Barcelona

Presunto autor de los robos - MOSSOS D'ESQUADRA

BARCELONA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el 26 de mayo a un hombre de 46 años por presuntamente cometer diversos robos con violencia e intimidación entre abril y mayo de este año en baños públicos de un centro comercial de Barcelona, según informan en un comunicado este miércoles.

El autor, con 14 antecedentes, operaba siempre del mismo modo: seguía a las víctimas, hombres de entre 47 y 68 años, hasta la puerta del baño y una vez dentro los empujaba hasta el interior y les robaba sus pertenencias.

En dos ocasiones se llevó el móvil y en otro una cadena de oro mediante un tirón, para posteriormente huir corriendo.

Las denuncias de las víctimas, la descripción coincidente del autor y las imágenes de las cámaras de videovigilancia facilitaron esclarecer la investigación.

El hombre pasó a disposición judicial e ingresó a prisión el pasado 27 de mayo.