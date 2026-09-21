Un detenido en Figueres (Girona) por dos presuntos robos en el interior de vehículos

Archivo - Recurso de una detención de los Mososs d'Esquadra - MOSSOS D'ESQUADRA - Archivo

GIRONA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra de la comisaría de Figueres (Girona) han detenido a un hombre de 35 años como presunto autor de dos delitos de robo con fuerza en el interior de vehículos, ha informado el cuerpo policial en un comunicado este lunes.

El primer hecho tuvo lugar sobre la una de la madrugada del 11 de septiembre, cuando los agentes recibieron un aviso en el que se alertaba de que un hombre estaba rompiendo la ventanilla trasera de un coche y, gracias a la colaboración ciudadana, lograron detener al sospechoso, que acumula múltiples antecedentes por hechos similares.

Al día siguiente, pocos minutos después de la medianoche, recibieron otra alerta por la presencia de un hombre que estaba generando molestias entre la calle del Migdia y la estación de autobuses y, al llegar, comprobaron que se trataba del mismo individuo, que había quedado en libertad pocas horas antes.

En ese momento el sospechoso llevaba consigo un bolso lleno de enseres de pesca, un neceser con un bañador de mujer, cremas y chancletas, entre otros artículos, y a unos 15 metros se localizó una maleta abierta con ropa de mujer esparcida por el suelo sobre la que no supo dar explicaciones, por lo que los agentes decomisaron estos objetos.

Menos de dos horas después, los agentes volvieron a localizarlo cuando deambulaba por un parking observando el interior de los coches y, sin percatarse de la presencia de los agentes, estampó una piedra contra la ventanilla de un vehículo, por lo que procedieron a su detención.