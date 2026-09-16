Detenido un fisioterapeuta a raíz de 3 denuncias por tocamientos en Juncosa (Lleida)

Archivo - Imagen de recurso de un vehículo de los Mossos d'Esquadra - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

LLEIDA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han detenido este martes por la mañana a un fisioterapeuta de 30 años a raíz de tres denuncias por tocamientos a clientas en Juncosa (Lleida), han informado fuentes de la policía catalana a Europa Press este miércoles y ha avanzado 'Segre'.

Se acusa al hombre de tres presuntas agresiones sexuales sin penetración y de otro delito de acoso.

El cuerpo no descarta nuevas denuncias a raíz de la publicación de la información en los medios.