Detenido en Granyanella (Lleida) con una bolsa de 1,8 kilos de cogollos de marihuana en su vehículo

Una bolsa con 1.840 cogollos de marihuana - MOSSOS

LLEIDA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron este miércoles en Granyanella, en la comarca de la Segarra (Lleida), a un hombre de 34 años que fue detectado conduciendo en la A-2 con la ITV caducada, y durante el registro, localizaron en su interior 1.840 gramos de cogollos de marihuana en una bolsa.

Según informa la policía catalana en un comunicado este jueves, el precio de la droga decomisada tenía un valor de 12.180 euros.

El detenido, con antecedentes policiales, pasará este jueves a disposición judicial.