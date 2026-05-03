Detenido un hombre por agredir sexualmente e intentar matar a una mujer en Arenys de Mar (Barcelona)

Archivo - Escudo de los Mossos d'Esquadra durante el dispositivo de Mossos para el GP de F1, 30 de mayo de 2025, en Montmeló, Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 3 May. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado 16 de abril en Arenys de Mar (Barcelona) a un hombre de 30 años como presunto autor de los delitos de asesinato en grado de tentativa, detención ilegal, agresión sexual, extorsión y contra la integridad moral tras atacar a una mujer que conoció mediante aplicaciones de mensajería instantánea, informa un comunicado de los Mossos este domingo.

La investigación policial se puso en marcha a mediados de febrero cuando los agentes tuvieron conocimiento del ingreso de la víctima en estado muy grave en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de un hospital de Badalona, donde se constató que presentaba diversas fracturas y lesiones de gran gravedad compatibles con una agresión sexual.

Según la investigación, el agresor extorsionó a la víctima para conseguir dinero y la aisló progresivamente de su entorno familiar.

El agresor utilizaba perfiles falsos en aplicaciones de citas para seleccionar a sus víctimas y ganarse su confianza.

Dado el perfil del individuo y el hecho de que contaba con antecedentes por sucesos similares en Estados Unidos, el Grupo de Búsqueda Internacional de Fugitivos (GRIF) coordinó su localización junto a la ABP de Arenys de Mar para efectuar su detención.