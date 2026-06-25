Detenido un hombre en Alcanar (Tarragona) por un presunto delito de acoso y pornografía infantil

Archivo - Detención de la Policía Nacional al acusado de pornografía infantil - POLICÍA NACIONAL - Archivo

TARRAGONA, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre de 26 años en Alcanar (Tarragona) por un presunto delito de acoso sexual de menores, exhibicionismo, sextorsión y pornografía infantil, informa el cuerpo en un comunicado este jueves.

Han acreditado la existencia de 2.958 fotografías y 213 vídeos de pornografía infantil tras intervenir material informático del detenido, con lo que han probado la existencia de 21 víctimas, todas ellas mujeres menores y de edades comprendidas entre los 9 y los 17 años.

La investigación se inició a raíz de las diligencias instruidas por la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de Puerto del Rosario (Fuerteventura), cuando una niña de 11 años, acompañada de su madre, denunció que había sufrido acoso sexual en redes sociales.

PERFIL FALSO EN REDES

Ésta señaló haber iniciado una relación virtual con quien decía ser un varón adolescente, de 16 años, llamado 'Alex', al conocerse en el chat de un videojuego en el que se fue ganando la confianza de la menor hasta tener conversaciones que "cada vez eran más íntimas".

'Alex' se trataba del joven de 26 años detenido que creó un perfil falso utilizando imágenes de otros menores, haciéndose pasar por un joven de 16 años de apariencia "atractiva" con el que intentó contactar con cerca de 200 menores en diferentes redes sociales, llegando a iniciar contacto regular con 37 y acosando finalmente a 21.

Una vez conseguía el teléfono de las menores, les fue exigiendo material cada vez más explícito y el "tono amigable e incluso romántico de los primeros días, se convirtió en acoso sexual, con serias amenazas y coacciones, amenazando a la niña con publicar en sus redes y enseñar a todas sus amistades y familia los videos".